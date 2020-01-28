В Красноярске закрыли пекарню из-за шума и канализации

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:50:22+03:00

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В Красноярске в микрорайоне «Белые росы» прикрыли пекарню. Как оказалось, производство находится на первом этаже жилого дома и доставляет неудобство жильцам сверху. После жалоб на место выехали специалисты Роспотребнадзора, сделали замеры и на самом деле установили нарушение санитарных правил.

В квартире, расположенной над пекарней, зафиксировано превышение допустимого уровня шума, что создает угрозу жизни и здоровью ее жильцов. А канализационные трубы мини-предприятия подключены к общедомовой системе, что может привести к аварийной ситуации. Вдобавок в пекарне отсутствует местная вытяжная вентиляция, рабочее место и технологическое оборудование для просеивания.

Тем не менее, владелец никак не отреагировал. И тогда исполнительный лист передали судебным приставам. Пекарню опечатали, а предпринимателя предупредили: если не исполнит решение суда и не устранит причины проблем, будет оштрафован, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU