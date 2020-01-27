Землю под дорогу к новым районам Солнечного резервируют в Красноярске

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:15:57+03:00

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160 участков на 92,6 тысячах квадратных метров… Власти Красноярска зарезервировали землю под дорогу в районе Нанжуль – Солнечный. Распоряжение, подписанное заместителем главы города Олегом Животовым, опубликовано на портале администрации.

Более девяти гектаров зарезервированы в пределах улиц Соколовской, Черемуховой, Гриболевской, Ольховой на три года. Именно здесь должна пройти дорога. Поскольку в списке оказались 160 земельных участков различной площади, их владельцев теперь ограничат в правах на возведение, расширение и реконструкцию домов и других построек.

Напомним, ранее стало известно: в нынешнем году будет выделено около 814 миллионов рублей на строительство и реконструкцию транспортных объектов, в том числе находящихся в Солнечном. Кроме того, 184 миллиона обещали направить на ремонт дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU