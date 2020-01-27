27 Янв. 2020 2020-01-27T08:50:53+03:00

Микроавтобус с ребенком пять раз перевернулся на дороге в Красноярске. Фото: ЧП - Красноярск.

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На перекрестке Авиаторов – Октябрьская в Красноярске микроавтобус Toyota, в салоне которого находился маленький ребенок, врезался в Volkswagen и пять раз перевернулся на дороге. Видео и фото аварии опубликовали в группе «ЧП – Красноярск».

Все случилось вечером в воскресенье, 26 января, подтвердили в пресс-службе УГИБДД, На кадрах видео: микроавтобус пролетает на красный сигнал светофора, чуть не сбив людей на переходе. И в этот момент на перекресток выезжает Volkswagen Golf. Удар был такой силы, что обе машины серьезно помяло. А Toyota перевернулась на дороге пять раз и после встала на колеса.

ДТП на Авиаторов - Октябрьской в Красноярске 26.01.2020. После столкновения с иномаркой микроавтобус перевернулся пять раз.Видео: ЧП - Красноярск

- Причем и в Toyota и в Volkswagen были дети, - уточнили в пресс-службе УГИБДД России по краю. – Обоих перевозили по правилам. Однако одному из них, 4-летнему ребенку из Volkswagen, понадобилась помощь медиков.

Примечательно, что 46-летний мужчина, который управлял Toyota, после аварии клялся, что не виноват, просто заканчивал маневр на желтый сигнал светофора.

- Я останавливался детей согреть из Volkswagen, - рассказывает очевидец. – Хорошо, что все были пристегнуты. Люди, пристегивайте детей!

В искореженных машинах были дети. Фото: ЧП - Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU