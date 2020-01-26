Из-за потепления в одном из районов Тувы вводится режим ЧС

26 Янв. 2020 2020-01-26T15:13:55+03:00

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В связи с подъемом грунтовых вод в городе Чадан сегодня, 26 января, администрации Дзун-Хемчинского района ввела режим чрезвычайной ситуаций муниципального характера. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Тыва. Там создан оперативный штаб, который будет контролировать ситуацию. На место выдвинулась оперативная группа центра управления в кризисных ситуациях.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, 26 января, в результате выхода подземных грунтовых вод подтоплен 1 частный дом и 23 приусадебных участка. В готовность приведены 4 пункта временного размещения в городе Чадане. Для того, чтобы локализовать источник подтопления и защитить другие дома, специальная бригада отсыпала 180 тонн грунта.

Сейчас рабочие готовятся к созданию дополнительных водоотводных каналов длиной 70 метров и 30 метров. Они помогут стабилизировать обстановку. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Тыва, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU