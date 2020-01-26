2020-01-26T15:13:55+03:00
Общество

Из-за потепления в одном из районов Тувы вводится режим ЧС

Спасатели готовят пункты временного размещения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Из-за потепления в одном из районов Тувы вводится режим ЧС. Фото: ГУ МЧС по Республике ТываИз-за потепления в одном из районов Тувы вводится режим ЧС. Фото: ГУ МЧС по Республике Тыва
Изменить размер текста:

В связи с подъемом грунтовых вод в городе Чадан сегодня, 26 января, администрации Дзун-Хемчинского района ввела режим чрезвычайной ситуаций муниципального характера. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Тыва. Там создан оперативный штаб, который будет контролировать ситуацию. На место выдвинулась оперативная группа центра управления в кризисных ситуациях.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, 26 января, в результате выхода подземных грунтовых вод подтоплен 1 частный дом и 23 приусадебных участка. В готовность приведены 4 пункта временного размещения в городе Чадане. Для того, чтобы локализовать источник подтопления и защитить другие дома, специальная бригада отсыпала 180 тонн грунта.

Сейчас рабочие готовятся к созданию дополнительных водоотводных каналов длиной 70 метров и 30 метров. Они помогут стабилизировать обстановку. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Тыва, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за потепления в одном из районов Тувы вводится режим ЧС
В Красноярске два приятеля отбуксировали «ВАЗ» и попали под уголовную статью
Рынок на улице Матросова в Красноярске все-таки снесут
В Красноярске на зебре сбили женщину с трехлетним ребенком
В Красноярске на «Столбах» два туриста сломали ноги и заблудились две девушки
В Красноярске приставы арестовали два башенных крана
Пожилая жительница Зеленогорска потеряла телефон, а затем лишилась денег
Под Красноярском сельчане составили акт на нетрезвого главу сельсовета
Хрупкий и опасный: красноярцев просят не выходить на лед
Под Ачинском с моста рухнул КамАЗ-автокран: крановщик погиб на месте
Завдетсадом приняла на работу повара-«фантома», заработав 500 тысяч рублей
Пропавший в полиции Назарово карабин нашелся у одного из браконьеров
В Красноярском крае на 6,9 процента сократилось количество студентов
В Хакасии перевернулся микроавтобус с людьми: пострадали 6 человек
Мужчину избили и ограбили в собственной квартире, предложив купить картошку
Авиапарк ЦВО пополнят 6 сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ–31БМ
Более 350 млн рублей отдали мошенникам в год жители Красноярского края
В смертельной аварии на трассе Красноярского края погиб мужчина
В Красноярске стартовал прием заявок на участие в фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та!»
На вредное излучение станций сотовой связи красноярцы могут пожаловаться в Роспотребнадзор
Беременная женщина переходила дорогу на зеленый и попала под колеса лихача
Незаконные гаражи демонтируют в Красноярске
МЧС предупреждает красноярцев об усилении ветра
Чтобы защитить годовалого сына, женщина зарезала сожителя
Холодную воду отключат в Свердловском районе Красноярска
Коммунальщики задолжали почти 42 млн рублей за вывоз мусора на левобережье Красноярска
В Красноярске таксист жестоко избил пассажира ради iPhone