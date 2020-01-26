2020-01-26T10:37:11+03:00
Общество

В Красноярске на «Столбах» два туриста сломали ноги и заблудились две девушки

Сводка спасателей за минувшие сутки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на «Столбах» два туриста сломали ноги и заблудились две девушкиВ Красноярске на «Столбах» два туриста сломали ноги и заблудились две девушкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярским спасателям за минувшие сутки пришлось спасать четырех туристов. Сначала в 13:30 на передвижной пункт, который находится непосредственно на территории национального парка, поступил сигнал: мужчина сломал ногу. Нужно было транспортировать его до улицы Свердловской, где его ждала бригада «Скорой помощи».

Вернувшись на пост, спасатели получили второй сигнал: снова турист и снова с поврежденной ногой. Пришлось сделать еще один марш-бросок: мужчину вынесли к медикам на носилках.

Около 16:20 поступил третий звонок: две девушки сообщили, что находятся в районе скалы «Дикарек» и никак не могут выйти. В телефонном режиме им дали ориентир и подсказали, как можно отыскать обустроенную тропу. Добавим, что в выходные на «Столбах» бывает тысячи туристов. Многие ищут для себя новых ощущений в местах, где еще не бывали. Либо рискуют, забираясь на скалы и в результате получают травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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