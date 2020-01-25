2020-01-25T13:52:27+03:00
Происшествия

Завдетсадом приняла на работу повара-«фантома», заработав 500 тысяч рублей

… и уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На завдетсадом завели уголовное делоНа завдетсадом завели уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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Заведующая детсадом в Козульском районе края обогатилась на полмиллиона рублей за счет повара-«фантома». Женщина взяла на работу в детсад повара, которая… жила и работала в Красноярске, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

- Женщина проживает и работает в Красноярске, в связи с чем свои служебные обязанности не выполняет, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии. - Таким образом, заведующая из личной заинтересованности внесла заведомо ложные сведения в официальные документы – табели учета рабочего времени относительно явки на работу повара в период с 2017 по 2019 года.

Документы она исправно направляла в бухгалтерию управления образования опеки и попечительства администрации Козульского района. А там – начисляли заведующей зарплату. За три года «заработала» 500 тысяч рублей.

В отношении заведующей возбудили уголовное дело по предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

ИСТОЧНИК KP.RU

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