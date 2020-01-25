Более 350 млн рублей отдали мошенникам в год жители Красноярского края

25 Янв. 2020 2020-01-25T05:19:05+03:00

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Все чаще в интернете появляются сообщения о том, что мошенникам удается успешно выманивать с деньги с банковских крат красноярцев. Казалось бы, люди в вопросах электронных денег сейчас подкованы, но нет – в прошлом году жители региона переведи мошенникам свыше 350 миллионов рублей, сообщила начальник ГСУ ГУ МВД по краю Тамара Белкина.

По ее словам, значительно выросло число хищений с банковских карт. В 2018 году было 4 700 таких фактов, в 2019-м – уже 7 811.

Думаете, страдают доверчивые пенсионеры? Вовсе нет, велика и доля молодежи. Парочка примеров: 78-летний житель края перевел полмиллиона «попавшему в беду родственнику», а 82-летняя женщина передала более 1 миллиона рублей. О типичных способах мошенничества трубят все СМИ, но люди все равно попадаются. Звонят мошенники под видом сотрудников службы безопасности банка, утверждают, что карта заблокирована, или что деньги спишут. И перепуганные владельцы уже готовы расстаться со своими «кровными».

Совет полиции прост: никогда не сообщайте пин-код и другие реквизиты карты посторонним Полицейские настоятельно советуют людям никогда не сообщать реквизиты и пинкод карты, если меняете «симку» на телефоне, отключайте мобильный банк, блокируйте карты, если потеряли ее, будьте аккуратны при покупках в интернете – используйте только проверенные сайты.

ИСТОЧНИК KP.RU