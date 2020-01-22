Самую маленькую квартиру в Красноярске продают за 870 тысяч рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:42:47+03:00

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Аналитики ЦИАН составили рейтинг регионов по «самым маленьким квартирам». В топ-10 вошли Красноярский край, Хакасия и Тува. «Малосемейки», студии и «гостинки», по мнению специалистов, сегодня – едва ли не единственный способ для многих получить свою крышу над головой.

Самая маленькая квартира Хакасии Фото: ЦИАН

Итак, насколько крохотные квартиры, где и по какой цене можно купить. Самая маленькая квартира в крае находится в Красноярске – это студия площадью 13,6 квадратных метров. Не разбежишься. Находится она на Спортивной, микрорайон «Черемушки». Собственник рассчитывает получить за нее 870 тысяч рублей. Красноярский край, к слову, в рейтинге регионов на 8 строчке.

Позади нас – Тува, на 9-й. К слову, крохотная квартирка, самая маленькая в Туве, стоит дороже всех – 2,07 миллиона рублей. Находится, правда, в самом центре Кызыла, на улице Кочетова. Однако площадь у нее всего-то 24,5 квадратных метров.

Самая маленькая квартира в Туве, но самая дорогая среди маленьких в Сибири Фото: ЦИАН

Хакасия – на шестом месте с результатом 12 квадратных метров. Именно такая квартирка продается на Володарского в Абакане. Просят за нее, к слову, всего 630 тысяч рублей

Первое место по компактности жилья взяла Новосибирская область (квартира в 10 квадратных метров стоит тут 500 тысяч рублей), второе и третье места – у Иркутской и Томской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU