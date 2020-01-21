2020-01-21T09:46:36+03:00
Общество

В Центральном районе Красноярска за нарушение тишины оштрафовали 187 человек

Но чаще всего жители города нарушают правила благоустройства
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Центральном районе Красноярска за нарушение тишины оштрафовали 187 человекВ Центральном районе Красноярска за нарушение тишины оштрафовали 187 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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В Центральном районе Красноярска подвели итоги работы административной комиссии. Напомним, что на комиссии рассматриваются различные нарушения гражданами и предпринимателями и, как правило, выносится штраф, который поступает в местный бюджет. Получилась солидная сумма – 3,23 миллиона рублей. Причем более 2,5 миллиона – за нарушения правил благоустройства.

- За 12 месяцев комиссия провела 51 заседание и рассмотрела 1 844 дела об административных правонарушениях. К ответственности привлечены 90 юридических, 76 должностных и 1581 физическое лицо. Жители района часто нарушали правила благоустройства – по этой статье комиссия рассмотрела 489 дел. Еще 187 случаев – это нарушение тишины, 104 – нарушение правил торговли, - рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Оплачивают свои штрафы горожане неохотно. В добровольном порядке это сделали только 45 % нарушителей. С остальными (это 1182 нарушителя) работали судебные приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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