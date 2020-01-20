На Красноярск надвигаются 35-градусные морозы

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:33:18+03:00

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Синоптики Среднесибирского УГМС предупредили красноярцев о наступлении похолодания. Погода резко испортится во вторник, 21 января. В центральных и южных районах Красноярского края (к центральным относится и Красноярск) ожидается местами до минус 35 градусов – это максимум ночных температур.

На дорогах ожидается гололедица.

- В центральных и южных районах Красноярского края местами порывы северо-западного ветра 15-18 метров в секунду, на дорогах центральных и южных районов гололедица, = сообщили метеорологи.

Самым морозным днем недели, по прогнозам, будет среда. Уже в четверг температура воздуха вновь начнет повышаться. К концу недели в Красноярске вновь установится относительно комфортная для зимы температура воздуха. Водителям стоит усилить внимание на дорогах - соблюдайте дистанцию и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU