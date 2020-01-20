В Красноярске водитель открыл стрельбу по обидчику из-за «Мерседеса»
Житель Красноярска на Ленина расстрелял обидчика из травматического пистолета, сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник. Произошло все еще 1 января. Разгоряченные праздниками мужчины не поделили дорогу. В итоге, «Мицубиси Кольт» поцарапал «Мерседес». Далее все происходило по известному сценарию: слово за слово - водители сцепились не на шутку. Затем владелец «Мерседеса» вытащил травматический пистолет.
- В ходе личного конфликта не работающий и ранее не судимый владелец «Мерседеса» достал пистолет и выстрелил в руку другого водителя, - сообщает источник. - Пострадавший был доставлен в БСМП, а стрелявший - в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.
Чуть позже медики констатировали у пострадавшего водителя огнестрельное ранение в руку. Угрозы жизни не было, но и приятного, как говорится, мало. Полиция устанавливает обстоятельства ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU