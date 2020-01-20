В Красноярском крае у предпринимателя отняли игрушки с логотипом «LOL»

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:13:11+03:00

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Предприниматель из Сосновоборска лишился игрушек. По информации УФССП по красноярскому краю, мужчина незаконно нанес на куклы логотипы «LOL», при этом не заключил договора с правообладателем. Вот торговлю и прекратили, а игрушки отобрали.

- В отношении предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП России (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), - рассказали «комсомольской правде» - Красноярск приставы. - Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Что касается кукол, то их судьба тоже ясна. Играть ими, к сожалению, никто не будет. Известно, что они арестованы и пересчитаны, в дальнейшем партию игрушек передадут в Росимущество, как того и требует регламент в таких случаях. Знает ли правообладатель о том, что бизнесмен использовал его логотип, - не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU