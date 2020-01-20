2020-01-20T04:20:02+03:00
Общество

Заксобрание продолжает обсуждать строительство скандального мусорного полигона под Красноярском

Общественные слушания по объекту уже провалились, но будут организованы вновь
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Полигон необходим, чтобы ликвидировать свалки в КрасноярскеПолигон необходим, чтобы ликвидировать свалки в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Заксобрании Красноярского края обсудили план по согласованию и строительству мусорного полигона «Волчья грива». На экспертном совете при комитете по природным ресурсам и экологии заслушали доклад гендиректора регионального оператора «Экоресурс» Федора Белоногова – предприятие собирается строить и курировать в дальнейшем объект.

Белоногов рассказал, что после провальных общественных слушаний в ноябре прошлого года компания значительно поменяла проект. К примеру, у земель сельхозназначения, где планировалось строить мусоросжигающий завод и полигоны для хранения мусора 1 и 2 классов, будет изменен статус. Самого завода не будет, уверяет Белоногов. Согласно закону хранением могут заниматься только федеральные компании. Правда, документами Белоногов не подтвердил свою речь.

Впрочем, в Заксобрании отметили, что полигон нужен – для ликвидации стихийных свалок в Красноярске. Что касается скандала, который случился на минувших слушаниях, то в нем обвинили сам «Экоресурс» и администрацию Емельяновского района, которые не смогли организовать диалог с людьми. Слушания были назначены на рабочий день, но неравнодушные люди все равно пришли на низ из всех близлежащих деревень. Оказалось, что помещение не приспособлено для их проведения – места не хватает. На этот раз районной администрации направлена памятка – как правильно организовать общественные слушания. Тем более вопрос болезненный для многих жителей Емельяновского района – они не хотят вреда для экологии своей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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