2020-01-19T05:08:11+03:00
Происшествия

Мошенники выманили у жительницы Енисейска около 50 тысяч рублей, пообещав выгодный кредит

Поисками мошенников сейчас занимаются полицейские
Ольга КОСТИНА
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Женщина надеялась взять кредит и в итоге лишилась денегЖенщина надеялась взять кредит и в итоге лишилась денегФото: Мария ЛЕНЦ
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У жительницы Енисейска мошенники выманили около 50 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

57-летняя женщина сообщила в дежурной части, что на ее телефон позвонил неизвестный и предложил взять потребительский кредит. Предложение пришлось весьма кстати, и она не стала отказываться. Главное, ходить никуда не нужно, заполнять кучу бумаг тоже, лишь оплатить услуги по переводу кредита.

- Женщина осуществила денежные переводы на счета неизвестного лица различными суммами, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. – Полагала, что ей выдадут кредит, с помощью платежного терминала. Но злоумышленник перестал выходить на связь.

Всего «заемщица» перевела аферистам 49 123 рубля. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Максимальное наказание - лишение свободы до пяти лет.

Полицейские в очередной раз просят жителей края: будьте внимательнее, не доверяйте незнакомым людям и не совершайте необдуманные поступки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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