2020-01-17T19:19:25+03:00
Происшествия

В Красноярске 4-летней девочке удалили селезенку: травму получила в детском саду

Проводится служебная проверка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске 4-летней девочке удалили селезенкуВ Красноярске 4-летней девочке удалили селезенкуФото: Мария ЛЕНЦ
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ЧП в одном из красноярских детских садов: 4-летняя девочка во время прогулки получила травму, после чего попала на операционный стол. Это случилось 15 января, в Северном. Предварительно известно, что днем ребятишки находились на прогулке во дворе детского сада. После прогулки девочка почувствовала себя плохо, воспитатель позвонила маме, чтобы та приехала и забрала ребенка.

По словам мамы, она повезла дочку в травмпункт, там сделали УЗИ, показавшее сильный ушиб грудной клетки и многочисленные синяки. Отправили в 20-ю больницу, а там врачи шокировали маму диагнозом: у девочки разрыв селезенки. Тут же провели экстренную операцию по удалению органа. Теперь ребенок как минимум две недели проведет в больнице, затем долгая реабилитация и борьба с инфекциями на всю жизнь.

В управлении образования проводят проверку, которая, возможно, займет до 10 дней. Также ЧП занимаются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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