В Красноярске прокуратура потребовала убрать опасный забор возле школы-интерната

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:28:11+03:00

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В Красноярске прокуратура потребовала убрать забор, который представляет опасность для жителей дома №2 на улице Бабушкина (Октябрьский район). Жильцы неоднократно жаловались на него в мэрию, однако отклика почему-то не получали. На место с проверкой выехали представители прокуратуры. И увидели, что ограждение на части периметра жилой многоэтажки выложено из больших бетонных блоков и находится в аварийном состоянии. Ограждение накренилось в сторону тротуара и проезжей части. Так что в любой момент может обрушиться.

Как выяснилось, капитальное ограждение принадлежит МБОУ «Средняя школа-интернат № 1 им. В.П. Синякова» и находится на балансе муниципалитета. Следить за его состоянием должно руководство учебного заведения: увидели проблему – должны были сообщить в департамент муниципального имущества. Но почему-то не сделали этого.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры, руководитель департамента уже рассмотрел прокурорское представление. В течение февраля – марта аварийный участок забора будет демонтирован.

ИСТОЧНИК KP.RU