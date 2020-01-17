2020-01-17T09:28:11+03:00
Общество

В Красноярске прокуратура потребовала убрать опасный забор возле школы-интерната

Живущие рядом жители забили тревогу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске прокуратура потребовала убрать опасный забор возле школы-интернатаВ Красноярске прокуратура потребовала убрать опасный забор возле школы-интернатаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске прокуратура потребовала убрать забор, который представляет опасность для жителей дома №2 на улице Бабушкина (Октябрьский район). Жильцы неоднократно жаловались на него в мэрию, однако отклика почему-то не получали. На место с проверкой выехали представители прокуратуры. И увидели, что ограждение на части периметра жилой многоэтажки выложено из больших бетонных блоков и находится в аварийном состоянии. Ограждение накренилось в сторону тротуара и проезжей части. Так что в любой момент может обрушиться.

Как выяснилось, капитальное ограждение принадлежит МБОУ «Средняя школа-интернат № 1 им. В.П. Синякова» и находится на балансе муниципалитета. Следить за его состоянием должно руководство учебного заведения: увидели проблему – должны были сообщить в департамент муниципального имущества. Но почему-то не сделали этого.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры, руководитель департамента уже рассмотрел прокурорское представление. В течение февраля – марта аварийный участок забора будет демонтирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Авария в Красноярском крае: пострадали 6 человек, полностью перекрыта трасса
В Красноярске уволен городской чиновник
В Хакасии 75-летний водитель врезался в автобус с рабочими
В Красноярском крае сошла снежная лавина: о пострадавших не сообщается
В центре Красноярска странный пешеход ложился под машины
В Красноярске прокуратура потребовала убрать опасный забор возле школы-интерната
Красноярская полиция арестовала имущество застройщиков на миллиард рублей
Клиенты Tele2 в Красноярске в праздники скачали вдвое больше, чем годом ранее
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
За алкоголь – под снос: в Красноярске предпринимателей наказывают за нарушения торговли
В трехлетний план капремонта в Красноярском крае включили около 2,5 тысяч домов
В Красноярске наступает эра умных светофоров
Помогли «разрулить»: жительница Красноярска с помощью полиции избавилась от арендатора
В Красноярском крае в новом году отремонтируют 250 километров дорог
Один погибший и двое пострадавших: начало года на железнодорожных путях в Хакасии
В Красноярске водитель с купленными правами возил пассажиров
В Красноярском крае следователи проводят проверку по факту беременности тринадцатилетней девочки
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
В Красноярском крае за год произошло 46 тысяч преступлений, 57% из них раскрыты
Что покупали красноярцы в новогодние праздники?