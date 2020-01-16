2020-01-16T12:26:36+03:00
Общество

Что покупали красноярцы в новогодние праздники?

В компания «Командор» изучили чеки покупателей и сделали выводы
Татьяна РЯБИНИНА
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Новогодние покупки отличаются от обычных и объемом, и ассортиментом!Новогодние покупки отличаются от обычных и объемом, и ассортиментом!Фото: Мария ЛЕНЦ
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По собственному опыту каждый знает, что перед праздниками в магазинах очереди, люди покупают в разы больше обычного. Но одно дело – собственные впечатления, а другое – статистика, которая учитывает каждый потраченный рубль и каждую покупку.

Так вот, эксперты «Командора» сравнили период с 20 декабря по 8 января с прошлым годом и оказалось, что общее число покупок (количество чеков) выросло на 8,4%.

Первая тройка самых востребованных продуктов – хлеб, пиво и молоко.

Также в ТОП-15 вошли: шоколад, сок, колбаса, йогурты, вино, мясо, вода, мандарины, рыба, сыр, яйцо и бананы.

Также выявлены продукты, на которые спрос вырос в 2-4 раза: голубика упаковка 125 г. (+445%), арбуз (+192%), вино «Кагор» (+183%) и розовые вина (+162%), редис (+114%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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