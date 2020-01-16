Красноярские школьники собрали 1,3 миллиона рублей на лечение детей

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:33:23+03:00

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Фонд «Добро24.ру» подвел итоги 2019 года и оказалось, что за год красноярские школьники вместе с родителями и педагогами пожертвовали почти 1,3 миллиона рублей.

Самой эффективной стала акция «Дети вместо цветов», которая проходит уже три года 1 сентября. И школьники и их родители вместо покупки букетов учителям перечисляют деньги на благотворительность. В прошлом году удалось собрать 543 тысячи рублей, рекордные за три года проведения акции. Еще 751 703 рубля 90 копеек собрано на благотворительных ярмарках.

Благодаря школьной благотворительности помощь оказана 19 подопечных фонда «Добро24.ру»: Саве Якимову, Катюше Литвиной, Ленечке Китову, Эвелине Караськовой, Никите Пеннер, Кате Толстоноговой, Вилории Лаа, Даше Шмидт, Ангелине Солдатовой, Кириллу Краснослободцеву, Евдокимову Андрюше, Володе Тишину, Егору Хрущеву, Юле Змазневой, Ярославу Парамонову, Артему Кравченко, Дарине Прудниковой, Макару Тихомирову, Никулину Семену.

Напомним, заменять цветы и подарки пожертвованиями на благотворительность просят многие обеспеченные люди. В частности, семья Дмитрия Хворостовского, поблагодарив поклонников за слова соболезнования, попросила не присылать цветы, а жертвовать деньги на исследования рака.

ИСТОЧНИК KP.RU