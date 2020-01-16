Бесплатно приодеться на несколько лет вперед: два жителя Красноярска ограбили "Планету"

16 Янв. 2020 2020-01-16T06:41:19+03:00

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Страсть к бесплатному зачастую определяет жизнь на несколько лет вперед. Так и случилось с двумя 32-летними жителями Красноярска, которые решили разжиться бесплатной одеждой.

Они отправились в торговый центр «Планета», выбрали подходящие куртки, пальто и пр., и отнесли их в примерочную якобы для примерки. Там они сняли с вещей защитные магниты, сложили их в пакеты и сдали в гардероб.

Однако их передвижения заметила охрана торгового центра, просматривая камеры видеонаблюдения, - доказательство налицо. А вызванные сотрудники Росгвардии задержали «покупателей» уже на выходе из торгового центра – все похищенные вещи были у них в руках.

Общая стоимость нового гардероба составила 17 тысяч рублей. Однако предприимчивым мужчинам придется воспользоваться совсем другой бесплатной одеждой, тем более, хорошо им знакомой. Поскольку они уже были судимы за подобные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU