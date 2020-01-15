2020-01-15T12:54:02+03:00
Происшествия

Житель Красноярского края после ссоры напал с ножом на случайного прохожего, приняв за обидчика

Мужчину ждет суд
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Вины за собой нападавший так и не призналВины за собой нападавший так и не призналФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Сосновоборска отправится под суд за покушение на убийство случайного человека. В В ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудили в отношении 42-летнего мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Пострадавший попал под горячую руку преступника совершенно случайно, когда вместе с женщиной проходил мимо кафе «Эврика». А там в этот момент происходила ссора.

- После окончания конфликта у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на убийство обидчиков. Взяв нож, он напал на спокойно проходящих мимо него двух мужчин и женщину, ошибочно приняв одного из них за своего обидчика. С целью убийства обвиняемый нанес 30-летнему потерпевшему не менее 6 ударов ножом, в том числе вблизи сердца, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии. - Только грамотные действия «случайного прохожего» смогли обезвредить нападавшего и спасти жизнь всем участникам конфликта.

Известно, что мужчина не признал за собой вины. Однако от суда это его не спасет: в деле имеются в том числе видеозаписи с камер наблюдения, а также показания свидетелей. Вскоре состоится суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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