2020-01-15T14:51:13+03:00
Происшествия

В Красноярском крае лесозаготовителя насмерть задавило бревнами

Мужчина проверял, как они закреплены
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Эксперты проводят исследования, руководство допрашиваютЭксперты проводят исследования, руководство допрашиваютФото: Мария ЛЕНЦ
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Работника лесозаготовительной площадки ООО «Гранит» в поселке Карьерный (под Канском) насмерть задавило бревнами, сообщает пресс-служба краевого СК. Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Произошло все еще 10 января, в разгар рабочего дня.

- 37-летний водитель автомобиля «КАМАЗ», проверяя крепление перевозимого груза, допустил неосторожность, вследствие чего на него упали два бревна. В результате мужчина получил травмы не совместимые с жизнью, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ведомства.

В данный момент, по информации Ньюслаб, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, берут объяснения у руководства организации. В ближайшее время свое заключение дадут судмедэксперты. После всех процедур и экспертиз будет принято процессуальное решение по этому делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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