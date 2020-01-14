2020-01-14T14:24:46+03:00
Общество

В Красноярском крае с начала года от переохлаждения погибли 4 человека

И 94 человека обратились за медицинской помощью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае с начала года от переохлаждения погибли 4 человекаВ Красноярском крае с начала года от переохлаждения погибли 4 человекаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае с начала года от переохлаждения погибли 4 человека. В период с 30 декабря по 13 января за медицинской помощью обратились 94 человека с травмами от переохлаждения или обморожений. 6 из них – дети. Были госпитализированы 38 человек, остальные 52 лечились амбулаторно. Такую статистику приводит краевой минздрав со ссылкой на данные мониторинга Центра медицины катастроф. Кстати, если сравнивать в аналогичным периодом прошлого года, тогда пострадало 235 человек и 5 погибли.

Несмотря на то, что погода в целом в эти дни была достаточно комфортной, говорят медики, достаточно и -5 градусов, чтобы при определенном стечении обстоятельств наступил летальный исход. Если провести на холоде длительное время, температура тела понизится – это уже опасный сигнал.

- Уже при снижении до +36 градусов мышцы шеи и плеч начинают сжиматься, это так называемый предсудорожный мышечный тонус, - рассказывают специалисты. – Вы чувствуете, как ноги и руки ломит от холода. Если ничего не предпринять, то через 45-60 минут температура может упасть до +35 градусов. Вас начнет сильно трясти: так организм предпринимает отчаянные попытки выделить тепло при помощи движения. При +32 градусах наступает состояние ступора: спутанность сознания, апатичное состояние – и тогда человек замерзает, словно засыпая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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