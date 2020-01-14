2020-01-14T08:03:44+03:00
Общество

Снюс в красноярских школах официально запрещен

Нарушителей будут ставить на внутришкольный учет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Снюс в красноярских школах официально запрещенСнюс в красноярских школах официально запрещенФото: Мария ЛЕНЦ
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Никотиносодержащая смесь под названием снюс, о которой в последнее время идет так много разговоров, теперь официально под запретом во всех красноярских школах. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе управления образования города.

Соответствующие изменения внесены в локальные акты красноярских школ. Ранее под аналогичный запрет попали электронные сигареты и вейпы. А ведь было время, когда подростки не стеснялись и приносили их в школу, использовали на переменах в туалетах и на выходе, за углом здания. А когда им делали замечания, поясняли: родители подарили. Так что педагогам приходилось еще и рассказывать родителям о вреде вейпов на неокрепший организм.

Что касается снюса, теперь ученик, нарушивший правило, отправился на профилактическую беседу вместе со своими родителями. При повторном нарушении его могут поставить на внутришкольный учет. Добавим, что вопрос о запрете жевательно-сосательного табака сейчас решается на уровне Госдумы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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