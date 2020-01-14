2020-01-14T08:04:19+03:00
Общество

Эпидемии гриппа в Красноярске нет

За неделю заболели 3317 человек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Эпидемии гриппа в Красноярске нетЭпидемии гриппа в Красноярске нетФото: Мария ЛЕНЦ
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Эпидемии гриппа в Красноярске нет, об этом сообщает краевой минздрав со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора, которые и ведут соответствующую статистику. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за минувшую неделю была ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения. Показатель заболеваемости составил 30,3 на 10 тысяч человек, это ниже эпидемического порога на 39,7 %. К врачам обратились 3 317 человек, которым поставили соответствующий диагноз.

В крае количество заболевших за неделю – 4642 человека. Показатель заболеваемости – 17,1 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 44,3 %.

По данным лабораторного мониторинга в этот раз к нам пришли вирусы респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусы, вирусы парагриппа. Обнаружены и вирусы так называемого свиного гриппа A (H1N1) и гриппа В. Основные причины распространения заболеваний – неустойчивая погода, перепады температуры. А также самолечение и нежелание брать больничный теми, кто уже почувствовал симптомы: находясь в скоплении людей, они передают другим все свои вирусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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