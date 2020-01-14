В Красноярске прокуратура оштрафовала мэрию за плохие дороги и освещение улиц

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:06:00+03:00

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Красноярская прокуратура проверила, насколько Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства исполняет свои обязанности по содержанию улично-дорожной сети города. Как оказалось, только за 2018 год МКУ «УДИБ» было оштрафовано 157 раз, общая сумма наложенных штрафов составила 23,6 миллионов рублей. За 11 месяцев 2019 года общая сумма наложенных штрафов за аналогичные нарушения составила уже более 13,1 миллиона рублей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Большинство нареканий остались. Например, в Свердловском районе 14 улиц до сих пор не освещены фонарями. В Октябрьском района на улицах Вильского и Стасовой по прежнему разбиты дороги. Есть претензии к оборудованию 55 остановок общественного транспорта и к 173 пешеходным переходам. А суд Октябрьского района направлено два исковых заявление на «УДИБ».

- В случае удовлетворения требований прокуратуры города устранение нарушений законодательства о безопасности дорожного движения будет осуществляться в рамках исполнительного производства, - прокомментировали ситуацию в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU