Разлившего бетон на дорогу водителя оштрафуют в Красноярске

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:05:48+03:00

Сам мужчина признается: ничего не заметил [видео]

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Разлившему бетон на дорогу в Красноярске водителю грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское», накануне, 12 января, им прислали видео.

На кадрах видно: по улице 9 Мая едет «КАМАЗ»-бетономешалка, а из него на проезжую часть выливается содержимое. Вскоре дорожные полицейские установили, кто был за рулем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/754360" frameborder="0"></iframe> Водителя, пролившего бетон на дорогу в Красноярске, оштрафуют.Видео: пресс-служба полка ДПС ГИБДД России по Красноярскому краю.! другой источник

Как оказалось, 33-летний водитель даже не подозревал, что нарушает правила:

- Загрузился на заводе, вез бетон к себе на стройку. Машина была полная. Остановился на светофоре, потом поддал больше газу. И по инерции бетон вылился в лоток, а после стал стекать на проезжую часть. Я этого не видел, так как лоток находится в «мертвой зоне», иначе этого не допустил бы. Так или иначе выводы на будущее сделал.

Между тем, подобные нарушения могут привести к ДТП, отметили полицейские. Поэтому водителю придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU