Разлившего бетон на дорогу водителя оштрафуют в Красноярске
Разлившему бетон на дорогу в Красноярске водителю грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское», накануне, 12 января, им прислали видео.
На кадрах видно: по улице 9 Мая едет «КАМАЗ»-бетономешалка, а из него на проезжую часть выливается содержимое. Вскоре дорожные полицейские установили, кто был за рулем.
Водителя, пролившего бетон на дорогу в Красноярске, оштрафуют.Видео: пресс-служба полка ДПС ГИБДД России по Красноярскому краю.! другой источник
Как оказалось, 33-летний водитель даже не подозревал, что нарушает правила:
- Загрузился на заводе, вез бетон к себе на стройку. Машина была полная. Остановился на светофоре, потом поддал больше газу. И по инерции бетон вылился в лоток, а после стал стекать на проезжую часть. Я этого не видел, так как лоток находится в «мертвой зоне», иначе этого не допустил бы. Так или иначе выводы на будущее сделал.
Между тем, подобные нарушения могут привести к ДТП, отметили полицейские. Поэтому водителю придется заплатить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU