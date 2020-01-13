2020-01-13T09:18:46+03:00
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Размах крыльев больше двух метров. Огромную редкую птицу заметили в Красноярском крае

Это орлан-белохвост
Ася ЖУКОВА
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Огромную редкую птицу заметили в Красноярском крае. Фото: redbook24.ru.Огромную редкую птицу заметили в Красноярском крае. Фото: redbook24.ru.
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Вес почти 7 килограммов, размах крыльев – два с половиной метра. Огромную птицу встретили в Красноярском крае. Орлана-белохвоста инспекторы Минэкологии увидели на Красноярском водохранилище в Балахтинском районе.

Кто не знает, это самая большая хищная птица в Европе. Широкие крылья, мощный желтый клюв. И главная особенность: у взрослых птиц – чисто белый хвост. Благодаря этому орлан выглядит очень эффектно.

Птица, кстати, редкая, занесена в Красные книги России и нашего края. В регионе орлан-белохвост – перелётный вид. Обычно улетает на зимовку в конце сентября – начале октября. Поэтому встреча с ним стала для инспекторов сюрпризом.

Чаще всего орланов можно наблюдать в северной тайге. Там много водоемов с рыбой, а людей почти нет. К слову, орланы чаще гнездятся на берегах озер и рек. Из рыб предпочитают щук, налимов, сазанов, воблу, лосося. Хотя могут напасть и на млекопитающих: зайцев, сусликов, ондатру, даже на домашних кошек и собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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