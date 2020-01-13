Бойцы Росгвардии скрутили набросившегося на девушку у школы грабителя

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:48:09+03:00

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В Дудинке Красноярского края бойцы Росгвардии задержали грабителя, напавшего на молодую девушку. Об этом рассказали в пресс-службе Управления.

Рано утром на пункт централизованной охраны по Таймырскому Долгано-Ненецкому району пришла ориентировка. Как оказалось, у школы №7 в Дудинке на 24-летнюю девушку набросился незнакомец. Выхватил сумку, где были банковские карты и телефон, а после пустился наутек и скрылся.

Дежурные тут же отправили на место наряд группы задержания. Благо девушка сумела рассмотреть и описать нападавшего: молодой человек в зеленой куртке…

Спустя некоторое время похожего парня заметили на улице Щорса. Увидев сотрудников Росгвардии, подозреваемый попытался сбежать. Однако уйти ему не дали – скрутили и доставили в полицию. Как выяснилось, это был тот самый грабитель, 27-летний парень – девушка его опознала. Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит четыре года колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU