Переплативший 200 рублей за подгузники житель Канска добился наказания магазина

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:45:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из магазинов «Магнит» в Канске Красноярского края накажут за неверный ценник. Об этом случае рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

К сотрудникам управления обратился местный житель. Мужчина пожаловался: пошел в магазин за детскими трусиками-подгузниками. На ценнике было указано, что они стоят 799 рублей. Однако на кассе с покупателя потребовали все 999. Делать нечего – переплатил. А потом решил привлечь Роспотребнадзор.

После жалобы в магазине провели проверку. И выяснилось: все так и было. На ценнике одна стоимость, в действительности – другая. В итоге на представителей магазина завели дело об административном правонарушении. И теперь им придется поменять ценники, но главное – заплатить штраф - чтобы не вводить покупателей в заблуждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучшие подгузники для новорожденных 2019

«Комсомолка» выбрала самые эффективные подгузники для новорожденных, представленные на рынке. Представляем наш рейтинг лучших подгузников 2019 года (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU