11 Янв. 2020 2020-01-11T11:01:52+03:00

В Красноярске на «Доску позора» попал рестбар на «Свободном». Фото: страница службы в "Инстаграме"

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Служба городовых в Красноярске учредила свою «Доску позора», куда периодические помещает организации, которые нарушают правила благоустройства города. Туда попадают управляющие компании, владельцы торговых павильонов, автостоянок, даже арендующие старинное здание предприниматели. Всех нарушителей можно увидеть на официальной странице службы городовых в «Инстаграме».

Накануне на «Доску позора» попал популярный рестобар «BROMEN», который находится на проспекте Свободном, как антипример качественного содержания объекта. Сотрудник службы городовых выявил в границах участка строительные (доски, фрагменты бетонита, битый кирпич) и бытовые отходы (пластиковые бутылки, пакеты, пластиковые мешки с мусором), обрезанные стволы и ветки деревьев. Кроме того, на прилегающей к зданию территории не убирается снег. Ограждение по периметру земельного участка имеет повреждения.

За нарушение правил благоустройства владелец заведения оштрафован.

ИСТОЧНИК KP.RU