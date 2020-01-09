9 Янв. 2020 2020-01-09T16:20:17+03:00

В Хакасии женщина спаслась из пожара, в котором погибли ее отец и муж Фото: Мария ЛЕНЦ

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели в пожаре двух человек. Трагедия произошла накануне вечером, 8 января, в частном доме на улице 2-я Проточная в Абакане. При тушении огня спасатели обнаружили тела двух мужчин со следами термических ожогов. Как оказалось, это были 64-летний владелец дома и его 37-летний зять.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск предварительную версию случившегося. Вместе с погибшими мужчинами была женщина, их дочь и жена. Втроем они употребляли спиртные напитки. Когда заметили пожар, женщина успела выскочить и спаслась. А мужчинам не повезло. Пожарных вызвали соседи. Следствие рассматривает несколько версий возникновения пожара, основными из которых являются неисправность электропроводки или нарушение правил эксплуатации бытовых приборов.

ИСТОЧНИК KP.RU