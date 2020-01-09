9 Янв. 2020 2020-01-09T14:42:28+03:00

Экс-депутат Хакасии получил 4,5 года колонии за то, что наживался за счет детей-сирот Фото: Мария ЛЕНЦ

Он приобретал для них квартиры по завышенным ценам

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Экс-депутат Верховного Совета Хакасии получил 4 года 6 месяцев колонии общего режима и должен будет выплатить по гражданскому иску прокурора свыше 9 миллионов рублей. Деньги пойдут в счет погашения ущерба, который причинил бывший депутат своими мошенническими действиями, сообщает ИА «Запад24».

Судом доказано, что в период 2015 – 2016 годов осужденный вступил в сговор в чиновником в администрации Усть-Абаканского района. Их интересовали аукционы на приобретение жилья для детей-сирот. Вместе они вносили поправки в конкурсную документацию таким образом, что победа в торгах доставалась супруге подсудимого. При этом стоимость квартир была завышена. Разница шла в карман.

Таким образом более чем за год было приобретено 24 квартиры, а республиканскому бюджету нанесен ущерб в 9 миллионов рублей. Мошенническая схема вскрылась, когда прокуратура решила проверить процедуру закупки жилья для детей-сирот. А когда оперативники проводили обыски в доме и рабочем кабинете экс-депутата, там обнаружили незаконно хранящиеся боеприпасы.

ИСТОЧНИК KP.RU