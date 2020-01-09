2020-01-09T14:42:28+03:00
Происшествия

Экс-депутат Хакасии получил 4,5 года колонии за то, что наживался за счет детей-сирот

Он приобретал для них квартиры по завышенным ценам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Экс-депутат Хакасии получил 4,5 года колонии за то, что наживался за счет детей-сиротЭкс-депутат Хакасии получил 4,5 года колонии за то, что наживался за счет детей-сиротФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Экс-депутат Верховного Совета Хакасии получил 4 года 6 месяцев колонии общего режима и должен будет выплатить по гражданскому иску прокурора свыше 9 миллионов рублей. Деньги пойдут в счет погашения ущерба, который причинил бывший депутат своими мошенническими действиями, сообщает ИА «Запад24».

Судом доказано, что в период 2015 – 2016 годов осужденный вступил в сговор в чиновником в администрации Усть-Абаканского района. Их интересовали аукционы на приобретение жилья для детей-сирот. Вместе они вносили поправки в конкурсную документацию таким образом, что победа в торгах доставалась супруге подсудимого. При этом стоимость квартир была завышена. Разница шла в карман.

Таким образом более чем за год было приобретено 24 квартиры, а республиканскому бюджету нанесен ущерб в 9 миллионов рублей. Мошенническая схема вскрылась, когда прокуратура решила проверить процедуру закупки жилья для детей-сирот. А когда оперативники проводили обыски в доме и рабочем кабинете экс-депутата, там обнаружили незаконно хранящиеся боеприпасы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи просят помочь разыскать женщину, причастную к убийству новорожденной дочери
Экс-депутат Хакасии получил 4,5 года колонии за то, что наживался за счет детей-сирот
В Красноярске упавшей на катке женщине пришлось вызывать «скорую»
В новогодние каникулы 20-я больница Красноярска приняла 2587 экстренных пациентов
В Красноярском крае освятили участок трассы, где в 2019 году в ДТП погибли 20 человек
Красноярская прокуратура проверила содержание животных в цирке шапито
Снесли забор и взяли под охрану: Троицкое кладбище в Красноярске признали объектом культурного наследия
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
По дороге в Красноярск пропала молодая женщина на красном «Хендае»
В Красноярске дело застройщика дома на Грунтовой отправили в суд
Билеты на речные круизы по Енисею начнут продавать уже в январе
Красноярский предприниматель обманул изготовителя скамеек на миллион рублей
Таинственно пропадавший целых полгода красноярец неожиданно вернулся домой
В Красноярске коммунальная авария на всю ночь оставила без тепла 29 многоэтажек
Мужчина незаметно вытащил сим-карту из телефона и обокрал подругу
17-летний подросток приехал в Красноярск из Тайшета и бесследно исчез
Из-за аномального тепла в красноярском зоопарке посреди зимы проснулся медведь
10 тысяч бутылок нелегального алкоголя скрывал в гаражах житель Канска
Беспокойное Рождество выдалось у красноярских спасателей
Красноярец устроил заплыв в Енисее из-за пенсионной реформы
Под Дивногорском на пути к ГЭС в лобовом ДТП пострадали люди
За первую неделю года в краевую больницу попали 50 человек с криминальными травмами