Красноярский предприниматель обманул изготовителя скамеек на миллион рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:03:21+03:00

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Красноярский предприниматель обманул своего субподрядчика на круглую сумму – более миллиона рублей. И в скором времени сядет на это на скамью подсудимых. За нечестное отношение к бизнес-партнеру ему грозит до 5 лет лишения свободы. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

Началось все с того, что летом прошлого, 2019 года, фирма из краевого центра заключила муниципальный контракт с мэрией Железногорска и благоустройство. В рамках контракта она должна была установить скамейки и урны во дворах жилых домов. За работу полагалось 1,19 миллионов рублей.

Поскольку собственного производства у фирмы не было, директор нашел себе субподрядчика, который и изготовил ему нужное количество предметов благоустройства. После того, как условия договора были выполнены, обвиняемый получила все положенные контрактом деньги. Однако перечислить 1,12 миллиона рублей на счет изготовителя скамеек подозреваемый «забыл». Вместо этого перевел их на свой счет и потратил на свое усмотрение. Остается добавить, что обвиняемому всего 25 лет, так что судимость вряд ли положительно скажется на его бизнес-карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU