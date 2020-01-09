Таинственно пропадавший целых полгода красноярец неожиданно вернулся домой

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:03:36+03:00

Ему придется рассказать полиции, где он был все это время

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Вот уж поистине новогоднее чудо, не иначе – отзываются об этой истории подписчики организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» в социальных сетях. Накануне вечером, 8 января, в группах волонтеров появилась ориентировка на Юрия Малицкого с пометкой «Найден. Жив»

36-летнего мужчину полгода искали полиция и добровольцы по всему краю. Родные переживали, мучились от тревоги и неизвестности. Надеялись на лучшее, хотя надежда постепенно таяла. Еще 8 июля Юрий вышел из своего дома на Джамбульской и как в воду канул.

И вдруг – пришел домой, самостоятельно. Живой и невредимый. Что произошло с ним, где он был и чем занимался. Главное, почему пропадал так долго? Руководитель волонтеров Оксана Василишина отвечает так: «пока что сами не знаем». Мужчина теперь должен явиться в полицию и написать объяснительную. А уж потом – если захочет, то сам расскажет, где он был. Главное ведь, что вернулся домой живой.

ИСТОЧНИК KP.RU