2020-01-08T14:22:40+03:00
Происшествия

Мужчина незаметно вытащил сим-карту из телефона и обокрал подругу

Потерпевшая лишилась 70 тысяч рублей
Ася ЖУКОВА
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В Минусинске мужчина обокрал подругу, вытащив сим-карту из ее телефона.В Минусинске мужчина обокрал подругу, вытащив сим-карту из ее телефона.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Минусинске Красноярского края мужчина обокрал подругу, вытащив сим-карту из ее телефона. Об этом случае рассказали в пресс-службе регионального главка.

В дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Женщина пожаловалась: с ее банковского счета неожиданно исчезли деньги - 71 тысяча рублей. За дело взялись сотрудники угрозыска МО МВД России «Минусинский».

В итоге они вышли на след подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Абакана, уже судимый за такие же преступления. Как выяснилось, мужчина незаметно вынул симку из телефона знакомой, номер которой был привязан к мобильному банку. Перевел деньги приятелям, а те передали сумму ему. Все средства потратил на себя.

Недавно на подозреваемого завели уголовное дело по признакам статьи «Кража». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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