2020-01-08T08:03:28+03:00
Происшествия

Беспокойное Рождество выдалось у красноярских спасателей

Что случилось?
Ася ЖУКОВА
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Прошедший накануне праздник Рождества в Красноярском крае обернулся сразу несколькими ЧП.Прошедший накануне праздник Рождества в Красноярском крае обернулся сразу несколькими ЧП.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прошедший накануне праздник Рождества в Красноярском крае обернулся сразу несколькими ЧП, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Так, на Столбах потерялись две девочки. Одну из них нашли сотрудники выдвижного поста национального парка, другая – 8-летняя школьница – вышла самостоятельно.

Кроме того, 7 января на Столбах получили травмы трое туристов: у двоих – переломы рук, еще один сломал голеностоп. Спасатели спустили всех вниз, к дороге, и передали медикам «скорой помощи».

Еще один выезд был на Красноярское водохранилище. Там, в заливе Малое Дербино, сломалась аэролодка. В беде оказались три человека. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС доставили всех на берег, люди были спасены.

И последнее: специалисты отряда выдвигались в район поселка Абалаково. Там из-за потепления поднялась вода, начались подтопления. Спасатели организовали переправу, за два дня перевезли 72 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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