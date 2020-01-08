Красноярец нырнул в ледяной Енисей из-за пенсионной реформы

8 Янв. 2020 2020-01-08T07:35:58+03:00

Так он пытается привлечь внимание к положению своей семьи [фото]

Изменить размер текста: A A

Житель Красноярска Сергей Каминский шагнул в ледяной Енисей из-за пенсионной реформы. Об этом сообщили наши коллеги из ТВК.

Мужчине 62 года. Большую часть жизни проработал сварщиком. Сам из поселка Таежного, а лет двадцать назад перебрался в Красноярск. В 2012-м ушел на пенсию. И, рассказывает, с того времени начались проблемы. Денег не хватало – платили только 11 тысяч. Пытался устроиться по специальности – бесполезно, нигде не берут.

Еще сложнее стало, когда жена тоже собралась на пенсию. Ей 53, оставалось проработать два года. Трудится на стройке, тяжело, вся больная. И вдруг реформа, добавили еще 5-6 лет работы.

Вот мужчина и решился заявить о себе. Правда, заплыв в холодном Енисее дался ему легко. Сергей много лет занимается моржеванием, сибирская закалка. Но на одной закалке, говорит, далеко не уедешь...

ИСТОЧНИК KP.RU