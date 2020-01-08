2020-01-08T07:00:11+03:00
Происшествия

Под Дивногорском на пути к ГЭС в лобовом ДТП пострадали люди

Предварительно, это оба водителя [фото]
Ася ЖУКОВА
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Под Дивногорском на пути к ГЭС в лобовом ДТП пострадали люди. Фото: ЧП - Красноярск.Под Дивногорском на пути к ГЭС в лобовом ДТП пострадали люди. Фото: ЧП - Красноярск.
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На дивногорской трассе под Красноярском – по пути к ГЭС – лоб в лоб врезались две иномарки, пострадали люди. Об этом сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».

Все случилось накануне утром, 7 января. По данным ГИБДД, на участке трассы произошло столкновение Kia и Hyundai. От удара Kia перевернулась и улетела в кювет. Предварительно: пострадали двое, водители машин. Впрочем, очевидцы уверяют: раненых может быть больше:

- Люди в реанимации, мы были в приемном покое, когда их привезли, один парень только не в стационаре. Их на «скорой» доставили, девушку и парня - в реанимацию.

Как оказалось, каждый из водителей отрицает, что выехал на встречку. Кстати, в соцсетях пишут: участок дороги, где все произошло – проблемный:

- Там трамплин. При скорости свыше 100 у определенных машин - отрыв от полотна.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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