2020-01-07T13:53:01+03:00
Туризм

Красноярцев приглашают на прогулки: расписание на январь

Изучаем даты и записываемся
Татьяна РЯБИНИНА
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Изучаем расписание!Изучаем расписание!
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Все о «Красноярском хайкинге» можно узнать в сообществе Вконтакте. Например, уже известны январские прогулки. Что нужно сделать для того, чтобы стать их участником?

- Выбрать маршрут, подробно прочитав о нем во вкладке "ближайшие мероприятия".

- Зарегистрироваться. В описании каждого мероприятия указано как это сделать. Регистрировать нужно каждого человека отдельно. После регистрации вы узнаете место встречи. И если у вас меняются планы, нужно отменить регистрацию, чтобы освободить место для другого желающего сходить на прогулку.

- Не опаздывайте! В указанное время мероприятие уже начинается, и опоздавшие не смогут догнать группу, поскольку не знают маршрут.

Внимание!

Каждую среду проходит Среда восхождения и 8 января будет первая в 2020 году!

Встреча 8 января, в 19:30 во втором павильоне эко-парка "Гремячая грива" (теплое, освещенное, одноэтажное здание в 100 м от остановки "Академия биатлона", (на остановке стоит стенд Красноярского хайкинга, от него налево)).

Красноярцы до 18 лет в сопровождении взрослых. При себе желательно иметь фонарь (лучше налобный). Продолжительность восхождения 1-1.5 часа. Регистрироваться не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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