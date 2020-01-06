Полиция накрыла склад и цех с фальсифицированным алкоголем на 1,6 миллиона рублей

6 Янв. 2020 2020-01-06T08:18:10+03:00

В Красноярске изъяли из оборота почти 7 тысяч литров суррогата [видео]

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В Центральном районе Красноярска полицейские накрыли большой подпольный склад с суррогатным алкоголем, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Из оборота полиция изъяла порядка 7 тысяч литров фальсификата. За последнее время это одна из самых крупных партий. На складе хранились более тысячи 5-литровых канистр с этиловым спиртом. Владелец, как говорится, все яйца в одну корзину не складывал. Склад у него был в центре, а цех по розливу – в Ленинском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/753340" frameborder="0"></iframe> Накрыли склад и цех по розливу фальсифицированного алкоголя.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В общей сложности оперативники изъяли из незаконного оборота более 3 тысяч бутылок с готовой немаркированной продукцией и около 5,5 литров спирта. Проведенным исследованием установлено, что стоимость изъятой продукции составляет более 1,6 миллиона рублей, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции.

В отношении 40-летнего владельца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК России (Незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Ему грозит 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU