2020-01-05T09:38:11+03:00
Общество

Гоночную трассу «Красное кольцо» выставили на продажу

Соответствующее объявление появилось на сайте банка, который и ищет покупателя
Ольга КОСТИНА
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Один из красноярских банков выставил гоночную трассу на продажу Фото: vk.com/rringОдин из красноярских банков выставил гоночную трассу на продажу Фото: vk.com/rring
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Площадку для автогонок «Красное кольцо» выставили на торги. Наши коллеги из Дела.ру сообщают, что соответствующую информацию можно найти в разделе о реализации залоговых или непрофильных на сайте одного из красноярских банков.

В состав лота вошло нежилое здание 2008 года постройки площадью почти 682 квадратных метра, автодром площадью более 39,2 тысяч квадратных метров и протяженностью основной трассы для автогонок около 2,2 километров, а также 9 рекламных конструкций. Полная стоимость не называется. Но, как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, здание оценили почти в 4,8 миллиона рублей (это инвентаризационная стоимость).

Напомним, гоночная трасса «Красное кольцо» расположена в районе Дрокино. Ее построили в 2007 году. На тот момент это была единственная полноценно действующая профессиональная трасса на территории России. Она и сейчас остается ключевой трассой российского дрифта и позволяет проводить соревнования регионального, всероссийского и даже международного масштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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