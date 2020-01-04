4 Янв. 2020 2020-01-04T10:59:35+03:00

Новый год в Красноярске-2020: за три дня в БСМП обратились почти 600 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

А вот и первые итоги наступившего года, которые подвели медики Больницы скорой медицинской помощи (БСМП). За первые три дня к ним за помощью обратились 596 человек и все – по неотложным и экстренным показаниям. Из них 229 человек были госпитализированы. С травмами – 125 человек, проведено 96 операций.

Травмпункты города отчитались: за три дня они приняли 94 человека. Основной характер травм – ушибы и переломы. Более половины пациентов получили травмы в нетрезвом состоянии.

В Красноярскую краевую больницу обратились за первые сутки нового года (конкретно – в приемное отделение нового хирургического корпуса) 50 человек. Причем 16 из них – с травмами головы и ранами лица все они пострадали в драках.

В краевом министерстве здравоохранения рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что все перечисленные медицинские учреждения работают в круглосуточном режиме. Тем не менее, медики советуют не злоупотреблять алкоголем и тем более не отправляться на прогулки в нетрезвом виде и не ввязываться в драки.

ИСТОЧНИК KP.RU