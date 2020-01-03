2020-01-03T07:37:37+03:00
Общество

Красноярцев предупредили о магнитных бурях в январе 2020

Называем даты
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярцев предупредили о магнитных бурях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.Красноярцев предупредили о магнитных бурях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
Изменить размер текста:

В январе 2020 года красноярцев (и не только) предупредили о магнитных бурях. Как рассказал замначальника Главного управления МЧС России по краю Валерий Терешков на пресс-конференции в медиа-холдинге «Комсомольская правда», бури ожидаются в первые дни нового года.

Кроме того, солнце будет активнее, чем обычно, 14 и 15 января. Так что людям с повышенной метеочувствительностью нужно быть внимательными по отношению к своему здоровью. А именно стоит хорошо высыпаться, проводить больше времени на свежем воздухе, не переедать и не употреблять спиртное. Избегайте стрессов и чрезмерных физических усилий, отдыхайте, ешьте легкую пищу (овощи, фрукты) и не забывайте пить побольше воды.

И последнее: желательно отказаться от дальних поездок за рулем. Позаботьтесь, чтобы с собой всегда были лекарства – от головной боли и давления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пробитые в драках головы и ожоги: травмы красноярцев в Новый год
В 70 лет - на пепелище. Попавший на балкон фейерверк в новогоднюю ночь сжег квартиру бабушки
Красноярцев предупредили о магнитных бурях в январе 2020
Под Красноярском мужчина ушел в лес 1 января и пропал
Красноярец пропал в канун Нового года, перестав выходить на связь с близкими
Пьяный лихач выскочил на встречку и устроил лобовое ДТП в Красноярске
Красноярцы вложили в финансовую пирамиду 129 миллионов: мошенников ждет суд
В Норильске из-за сильного ветра перекрыли дорогу в Алыкель: дежурит ДПС
В Красноярске экстремалы спрыгнули с балкона 24-го этажа в Белых Росах
Житель Енисейска задохнулся при пожаре дома в первый день нового года
Спасатели двух человек эвакуировали со Столбов, еще двум сняли кольца
Около 1000 человек в Красноярске поучаствовали в «Забеге обещаний»-2020
«Роев ручей» просит красноярцев не выбрасывать нераспроданные новогодние елки
В Железногорске попавший на балкон фейерверк поджег квартиру
Традиционно беспокойно: в новогоднюю ночь в Красноярскую краевую больницу доставили 37 человек
Минтранс не разрешил «Победе» перевозить пассажиров из Красноярска в Таиланд
Выбиты окна, повреждены вещи: на даче главы Хакасии Валентина Коновалова неизвестные устроили погром
В Красноярском минздраве прокомментировали происшествие в детском санатории, где били детей
Тысяча красноярцев пробежали свои 2020 метров к мечте
В новогоднюю ночь - 2020 в Красноярске родилось 5 малышей
Красноярец провалился под лед, катаясь на лыжах
Ночь битых такси: в Красноярске в новогоднюю ночь перевозчики устроили несколько аварий
Красноярцам напомнили телефоны экстренных служб города
В Красноярске два пенсионера попытались поджечь себя на пороге краевой администрации