Красноярцев предупредили о магнитных бурях в январе 2020

3 Янв. 2020 2020-01-03T07:37:37+03:00

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В январе 2020 года красноярцев (и не только) предупредили о магнитных бурях. Как рассказал замначальника Главного управления МЧС России по краю Валерий Терешков на пресс-конференции в медиа-холдинге «Комсомольская правда», бури ожидаются в первые дни нового года.

Кроме того, солнце будет активнее, чем обычно, 14 и 15 января. Так что людям с повышенной метеочувствительностью нужно быть внимательными по отношению к своему здоровью. А именно стоит хорошо высыпаться, проводить больше времени на свежем воздухе, не переедать и не употреблять спиртное. Избегайте стрессов и чрезмерных физических усилий, отдыхайте, ешьте легкую пищу (овощи, фрукты) и не забывайте пить побольше воды.

И последнее: желательно отказаться от дальних поездок за рулем. Позаботьтесь, чтобы с собой всегда были лекарства – от головной боли и давления.

ИСТОЧНИК KP.RU