Красноярцы вложили в финансовую пирамиду 129 миллионов: мошенников ждет суд

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:16:05+03:00

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Два жителя Красноярска в течение двух лет зарабатывали на финансовой пирамиде. Как рассказали в городской полиции, их обвиняют в мошенничестве, в причиненный ими ущерб превышает 129 миллионов рублей. Началось все еще в 2013 году. Мужчины 37 и 39 лет (Дуванов и Чанчалашвили) были председателями кредитно-потребительского кооператива. Возможно, речь идет о «Сберфонде». За два года они заключили 426 договоров с жителями города Красноярска и края. Как и бывает в таких случаях, гарантировали возврат внесенных денег и регулярные выплаты.

- Получив деньги, организаторы кооператива перестали выходить на связь, - рассказали в полиции. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ущерб возмещен частично, на имущество обвиняемых и их родственников наложен арест».

В отношение организаторов пирамиды возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество,совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Им грозит до 10 лет лишения свободы. По статье также полагается штраф до миллиона рублей. Дело уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU