В новогоднюю ночь - 2020 в Красноярске родилось 5 малышей

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:21:57+03:00

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В новогоднюю ночь в Красноярске родились пять малышей, 3 девочки и 2 мальчика, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе министерства здравоохранения края. Сначала появилась на свет девочка у мамы, приехавшей в Перинатальный центр из Минусинска. В 1:32 она сообщила миру о своем появлении. Чуть позже к ней в Центре присоединился и мальчик. Любопытно, что в обеих семьях – это третьи детки. Мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо.

Первой новорожденной жительницей краевой столицы тоже стала девочка. Она родилась в 2:28 в родильном доме № 5. В этой семье она – пятый ребенок!

А что у нас в других городах? Оказывается, самым-самым первым жителем края стал богатырь-норильчанин весом 4070 граммов и ростом 57 сантиметров, он появился на свет в 0:25 часов и стал желанным первенцем в семье. Всего в Норильском перинатальном центре родились 3 мальчика. И еще один мальчик родился в Ачинском перинатальном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU