В Красноярском крае дорожные полицейские исполнили новогоднее желание 5-летнего мальчика
Полицейские исполнили новогоднее желание 5-летнего мальчика из Иланского. Он занимается спортом, собирает игрушечные служебные автомобили, особенно выделяет полицейские. Ведь маленький Илья мечтает стать инспектором дорожно-патрульной службы. Даже костюм на новогодний утренник ему сшили на заказ - именной!
Как и все дети, он написал письмо Деду Морозу. Только попросил он не модную игрушку, а полицейский костюм и еще хотел бы познакомиться со своими кумирами. Мама и папа Ильи привезли письмо сына в местное отделение ГИБДД и попросили автоинспекторов помочь осуществить его мечту.
Полицейские помогли осуществить мечту 5-летнего мальчика.УГИБДД по Красноярскому краю
- Дорожные полицейские не остались равнодушными и сделали все, чтобы «чудо» свершилось! – рассказали в «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. - Госавтоинспекторы приехали в гости к Илье на патрульном автомобиле, отвезли его на «спецмашине» в ОГИБДД, где мальчик встретился с сотрудниками, и даже побыл в роли начальника!
А после инспекторы подарили будущему коллеге сладкий подарок и световозвращающую повязку, которую Илья тут же надел и пообещал никогда не снимать.
ИСТОЧНИК KP.RU