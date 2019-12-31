В Красноярском крае дорожные полицейские исполнили новогоднее желание 5-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-31T14:38:41+03:00

Илья мечтал познакомиться с настоящими госавтоинспекторами и чтобы ему подарили полицейскую форму

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Полицейские исполнили новогоднее желание 5-летнего мальчика из Иланского. Он занимается спортом, собирает игрушечные служебные автомобили, особенно выделяет полицейские. Ведь маленький Илья мечтает стать инспектором дорожно-патрульной службы. Даже костюм на новогодний утренник ему сшили на заказ - именной!

Как и все дети, он написал письмо Деду Морозу. Только попросил он не модную игрушку, а полицейский костюм и еще хотел бы познакомиться со своими кумирами. Мама и папа Ильи привезли письмо сына в местное отделение ГИБДД и попросили автоинспекторов помочь осуществить его мечту.

Полицейские помогли осуществить мечту 5-летнего мальчика.УГИБДД по Красноярскому краю

- Дорожные полицейские не остались равнодушными и сделали все, чтобы «чудо» свершилось! – рассказали в «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. - Госавтоинспекторы приехали в гости к Илье на патрульном автомобиле, отвезли его на «спецмашине» в ОГИБДД, где мальчик встретился с сотрудниками, и даже побыл в роли начальника!

А после инспекторы подарили будущему коллеге сладкий подарок и световозвращающую повязку, которую Илья тут же надел и пообещал никогда не снимать.

ИСТОЧНИК KP.RU