Митрополит Пантелеимон поздравил красноярцев с Новым годом
С наступающим Новым годом поздравил горожан митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Накануне праздников Владыка обратился к православным христианам с приветственным словом:
- Господь - творец истории, но творится история - в свое время, в своих датах, и фиксируется человеком. И человек участвует в этом творении. История – награда каждому живущему в знании добра и зла.
И уходящий год также оставил свой след в душах, в деяниях каждого из нас. И пусть наступающий год будет благословенным годом для творения, строительства своей истории, своей жизни - в успехах, крепком здоровье, в семейном счастье, нахождении любви, светском смехе и, конечно же, мирным небом и добрым хлебом. С Новым годом, с новым хлебом, с новым светом и дерзновением к победам над всем, что тормозит наше движение вперед.
Митрополит Пантелеимон.
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В Новый год и Рождество в храмах Красноярска пройдут торжественные богослужения
В ночь с 31 декабря на 1 января 2020 года в храмах Красноярска пройдет Божественная литургия. Помолиться можно будет в четырех местах:
— Храм в честь Рождества Христова (Щорса, 44а). Начало в 0.00;
— Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Тургенева, 29). Начало в 23.30;
— Храм во имя пророка Иоанна Предтечи (Горького, 27). Начало в 23.30;
— Храм во имя апостола Андрея Первозванного (Тельмана, 38/1). Начало в 23.00 (подробности).
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