2019-12-31T09:06:29+03:00
Общество

Митрополит Пантелеимон поздравил красноярцев с Новым годом

Смотрим [видео]
Ася ЖУКОВА
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С Новым годом, с новым хлебом, с новым светом и дерзновением к победам над всем, что тормозит наше движение вперед.С Новым годом, с новым хлебом, с новым светом и дерзновением к победам над всем, что тормозит наше движение вперед.Фото: Мария ЛЕНЦ
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С наступающим Новым годом поздравил горожан митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Накануне праздников Владыка обратился к православным христианам с приветственным словом:

- Господь - творец истории, но творится история - в свое время, в своих датах, и фиксируется человеком. И человек участвует в этом творении. История – награда каждому живущему в знании добра и зла.

И уходящий год также оставил свой след в душах, в деяниях каждого из нас. И пусть наступающий год будет благословенным годом для творения, строительства своей истории, своей жизни - в успехах, крепком здоровье, в семейном счастье, нахождении любви, светском смехе и, конечно же, мирным небом и добрым хлебом. С Новым годом, с новым хлебом, с новым светом и дерзновением к победам над всем, что тормозит наше движение вперед.

Митрополит Пантелеимон.

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— Храм в честь Рождества Христова (Щорса, 44а). Начало в 0.00;

— Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Тургенева, 29). Начало в 23.30;

— Храм во имя пророка Иоанна Предтечи (Горького, 27). Начало в 23.30;

— Храм во имя апостола Андрея Первозванного (Тельмана, 38/1). Начало в 23.00 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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