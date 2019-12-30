Мошенницы «сняли порчу» и 770 тысяч рублей у жительницы Красноярска

СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-30T09:28:52+03:00

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На улице к 53-летней жительнице Красноярска подошли две женщины. Сначала дорогу спрашивали, а потом огорошили: «Порча на тебе, красавица! О того и удачи нет и здоровье плохое». В общем, сценарий классический: мошенницы пообещали жертве избавление от проблем и недуга.

- Доверчивая женщина передала им 770 тысяч рублей, которые они обещали вернуть после сеанса. Позже потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в органы внутренних дел, - рассказали в МУ МВД России «Красноярское». - По данному факту следователями ОП № 11 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК России «Мошенничество».

Мошенницам,в случае, если их найдут, конечно, грозит до 6 лет лишения свободы. В полиции рекомендуют не доверять уличным целительницам и гадалкам. Ну, и совсем глупо - передавать им свои сбережения.

ИСТОЧНИК KP.RU