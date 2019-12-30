Неизвестный от имени директора компании скрыл 20 миллионов налогов в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 08:33 2019-12-30T08:33:20+03:00

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Гигантскую сумму за два года не доплатило по налогам ООО «Энергопром» в Туруханском районе, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. 23 миллиона рублей сокрыл... неизвестный, действовал под видом исполняющего обязанности директора. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, совершенное в особо крупном размере).

- Неустановленное на данный момент лицо, действуя от имении и.о. директора ООО «Энергопром», изготавливало распорядительные письма и направляло их в адрес контрагентов-дебиторов предприятия с целью осуществления ими расчетов за предприятие с его кредиторами, при условии применения к предприятию в период с 2016-2018 годов всего комплекса мер принудительного взыскания задолженности со стороны налоговых органов, - рассказали в региональном СК.

Преступника вычисляют по почерку - назначена экспертиза. Помимо этого следователи проведут еще ряд экспертиз, которые установят виновного.

ИСТОЧНИК KP.RU