2019-12-30T08:16:47+03:00
Общество

В Красноярске благоустроенная улица Глинки стала лидером рейтинга лучших дорог

Здесь впервые за 10 лет провели ремонт [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Глинки Фото: Сергей ЕреминГлинки Фото: Сергей Еремин
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Восточный въезд в Красноярск благоустроили, сообщает мэр города Сергей Еремин в своем Инстаграм. На улице Глинки впервые за десять лет провели качественный ремонт и благоустройство. И улица по-настоящему преобразилась: и дорога, и тротуары, и прилегающие территории - все очень аккуратно, красиво и добротно сделано.

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Улица Глинки стала лидером по благоустройству в Красноярске
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- Асфальт положили высокопрочный, устойчивый к разрушениям, - рассказал горожанам Сергей Еремин. - А еще установили современные светодиодные светофоры, заменили столбы освещения и фонари. Потоки транспорта разделили барьерным ограждением.

По словам мэра, в рейтинге качественных дорог Красноярска улица Глинки теперь на первом месте среди всех. Впрочем, на правобережье не только ее привели в порядок - комплексно отремонтировали Мичурина. А в будущем году продолжат работы на Ястынской, проспекте Молодежный и в Солнечном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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